Мандат экс-спикера воронежской облдумы передали бизнесмену Дмитрию Хвастунову

Президиум политсовета реготделения «Единой России» (ЕР) решил передать мандат бывшего председателя Воронежской облдумы Владимира Нетесова, которого выдвинули в Совет Федерации, 49-летнему директору ООО «Парк Танаис» и дорожнику Дмитрию Хвастунову. Об этом сообщили в облправительстве.

Как следует из сообщения правительства, Владимир Нетесов во время обсуждения судьбы освободившегося мандата сказал, что он должен перейти к кандидату, «показавшему наилучший результат на выборах, но не избранному в региональный парламент непосредственно по итогам голосования». В выборах 49-летний господин Хвастунов участвовал как кандидат, выдвинутый по партийному списку.

В прошлом году ООО «Парк Танаис» взяло в концессию одноименный парк в Советском районе Воронежа. Совладельцами компании выступают Дмитрий Хвастунов (51%) и известные предприниматели Эдуард Толоконников и Эдуард Краснов (25% и 24%). Также господин Хвастунов занимается дорожным строительством и контролирует ООО «Борисоглебское дорожно-ремонтное строительное управление №2».

Подробнее об изменениях на ключевых политических должностях Воронежской области — в материале «Ъ-Черноземье» «Путь из спикеров в сенаторы».8059295

Сергей Толмачев