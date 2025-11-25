Лавров исключил посредничество Франции и Германии в переговорах по Украине

О посредничестве Франции и Германии в переговорах по украинскому урегулированию не может быть и речи, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Минский процесс — это были переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Франции и Германии, как они считали»,— напомнил господин Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. В нынешней ситуации, уточнил министр, роль посредников могут сыграть Белоруссия и Турция.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что обсуждать архитектуру безопасности Европы без представителей объединения нельзя. Вместе с тем их участие в переговорном процессе пока не требуется, убежден господин Песков.