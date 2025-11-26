Замглавы МИДа Рябков: ни о каких уступках по Украине не может быть и речи

Российское руководство не пойдет на уступки по ключевым моментам решения задач российской спецоперации на Украине. Так замглавы МИД Сергей Рябков прокомментировал текущие обсуждения соглашения по украинскому урегулированию. Различные версии мирного плана он назвал «переговорным момент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, не может быть и речи»,— сказал Сергей Рябков в интервью «РИА Новости».

Замминистра также указал, что российская сторона не готова публично обсуждать различные версии предложений по мирному урегулированию на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия получила проект плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, в Кремле считают документ хорошей основой для дальнейших переговоров. Глава МИД РФ, комментируя ситуацию вокруг плана, который, как писали СМИ, был сокращен после консультацией с Украиной и Европой, обратил внимание, что Россию не устроит «вымарывание духа и буквы Анкориджа» из мирного плана США.

Ранее СМИ сообщали, что изначально попавший в прессу план Дональда Трампа сократился до 19 пунктов после переговоров представителей ЕС, Украины и США в Женеве 23 ноября. Агентство Bloomberg передавало, что из него убрали пункт об использовании замороженных российских активов. По данным источников Politico, из плана исключили передачу России территорий. По информации ABC, исключены пункты о численности ВСУ и амнистии.

Хронология обсуждений мирного плана США по Украине — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая