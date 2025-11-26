ТАСС: Владимира Соловьева хотели убить отравленной пиццей

Фигуранты дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьева обсуждали возможность его убийства с помощью отравленной еды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прозвучавшую в суде аудиозапись. Она, как утверждается, зафиксировала разговор в квартире одного из обвиняемых.

Согласно представленному аудиофайлу, фигуранты хотели отследить заказы телеведущего в «Яндекс еде». «Перехватываем заказ и подсовываем ему отравленную пиццу»,— цитирует ТАСС голос на записи. Также обсуждалась возможность нанести яд на руль автомобиля, добавляет агентство. Однако «от идеи с отравлением было решено отказаться», «обвиняемые решили подорвать машину телеведущего», говорится в публикации ТАСС.

Агентство указывает, что один из обвиняемых заявил в суде, что аудиозапись была смонтирована. Другой подсудимый признал слежку за автомобилем телеведущего, но подчеркнул, что не планировал убийства.

В подготовке покушения на убийство Владимира Соловьева следствие обвинило Андрея Пронского, Тимофея Мокия, Владимира Белякова, Владимира Степанова, Максима Дружинина, Андрея Волкова и Дениса Абрарова. Еще один фигурант — Владимир Стрижаков — был признан невменяемым. Суд направил его на принудительное лечение. Сторона обвинения считает организатором покушения Андрея Пронского. По версии следствия, он получил соответствующее задание от ГУР Минобороны Украины.