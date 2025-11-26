Рябков: Россия не готова публично обсуждать детали плана Трампа по Украине

Российская сторона не готова публично обсуждать различные версии предложений по мирному урегулированию на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По словам замминистра, Россия привержена тому, чтобы процесс шел в рамках договоренностей, достигнутых на саммите лидеров России и США на Аляске.

«Мы не готовы к тому, чтобы обсуждать некоторые детали происходящего, в том числе различные версии этого мирного плана публично,— сказал замминистра агентству "РИА Новости". — В конце концов необходимо время и внимание для того, чтобы продолжился диалоговый процесс».

Сергей Рябков подчеркнул, что российские власти по-прежнему «привержены результатам Анкориджа и будут именно в этих рамках действовать дальше». Все, что происходит сейчас, будет соотноситься с базовыми установками, сформулированными двумя президентами на саммите, указал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия получила проект плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, в Кремле считают документ хорошей основой для дальнейших переговоров. Глава МИД РФ, комментируя ситуацию вокруг плана, который, как писали СМИ, был сокращен после консультацией с Украиной и Европой, обратил внимание, что Россию не устроит «вымарывание духа и буквы Анкориджа» из мирного плана США.

Ранее СМИ сообщали, что изначально попавший в прессу план Дональда Трампа сократился до 19 пунктов после переговоров представителей ЕС, Украины и США в Женеве 23 ноября. Агентство Bloomberg передавало, что из него убрали пункт об использовании замороженных российских активов. По данным источников Politico, из плана исключили передачу России территорий. По информации ABC, исключены пункты о численности ВСУ и амнистии.

Анастасия Домбицкая