Агаджанов Максим Анатольевич

Родился 20 января 1976 года. В 1996 году окончил Туркменский политехнический институт по специальности «инженер-строитель». Имеет степень в области экономики и управления на предприятии, окончил программу Executive MBA школы управления «Сколково».

В 2007 году был назначен на должность генерального директора АО «Газпромбанк Лизинг» и проработал на этой должности 13 лет. В 2021 году был назначен первым заместителем генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании, а также основал фонд современного искусства MaxArt. В 2024 году стал управляющим директором ГК «Альфа-Лизинг» и создал Лизинговый клуб в «Сколково». Увлекается путешествиями, рыбалкой и коллекционированием предметов искусства, отец троих детей.