Гендиректором «Металлоинвеста» назначен Александр Попов

Новым генеральным директором горно-металлургического холдинга «Металлоинвест» назначен Александр Попов. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба компании.

В сентябре Александр Попов покинул пост старшего вице-президента — операционного директора «Норникеля» (MOEX: GMKN). До этого он возглавлял Быстринский горно-обогатительный комбинат «Норникеля» и руководил Оленегорским горно-обогатительным комбинатом «Северстали».

Бывший генеральный директор «Металлоинвеста» Олег Крестинин «сосредоточится на принятии стратегических решений в совете директоров компании», сообщили в пресс-службе «Металлоинвеста». Господин Крестинин занимал должность гендиректора с декабря 2023 года.