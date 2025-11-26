Huawei пошел в защиту

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о флагманской новинке, которая не боится пыли и влаги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Huawei Фото: Huawei

Huawei представил модель складного флагмана с защитой от пыли и воды — Mate X7. Устройство соответствует сразу паре стандартов: IP58 и IP59, где, напомню, первая цифра в индексе про твердые частицы, вторая — про жидкости. В быту это обозначает почти полное безразличие новинки к пыли и способность выдержать погружение в пресную воду на глубину до 2 м. Для большего показателя — устойчивость к струе высоких температур и давления под любым углом. Значит ли это, что аппарат можно без последствий извалять в песке и освежить в посудомойке или стиральной машине? Затея столь же авангардная, сколь избитая. Во время будущего тестирования планирую мочить Mate X7 в рамках реалистичных сценариев.

Несмотря на редкую и одновременно важную опцию для складных флагманов, новинка Huawei не стала первой или лучшей. Зачатки защиты в форм-факторе продемонстрировали устройства Samsung семейства Fold, начиная с модели под номером 3 еще в 2021 году. Правда, это была лишь влагозащита стандарта IPX8. У нынешнего южнокорейского флагмана индексы имеют значения IP48. А вот представленный в текущем августе Pixel 10 Pro Fold может похвастать званием первого смартфона с поддержкой стандарта IP68. То есть ему максимально безразлична пыль в текущих критериях оценки.

Что еще, кроме защиты, приготовили китайские инженеры для пользователей Mate X7? Аппарат получил гибридную систему охлаждения. Там и ультратонкие графеновые пластины, и жидкостный контур с микропомпой. За автономность отвечает кремний-углеродная батарея емкостью 5600 мАч. Создатели снабдили складной флагман процессором Kirin 9030 Pro, LTPO OLED-экраном с частотой обновления до 120 Гц, быстрыми проводной и беспроводной зарядками, реверсивным питанием, а также системой камер, в которых есть и переменная диафрагма, и перископический телеобъектив с трехкратным оптическим зумом.

Расклад на рынке складных смартфонов в следующем году может заметно поменяться с выходом первой модели от Apple. Даже при стоимости, которую прогнозируют аналитики Fubon Research, а это порядка $2,4 тыс. Ожидается, что дебютный складной iPhone получит четыре камеры и защиту IPX8.

Александр Леви