Власти выплатили ярославцам 1,7 млн рублей за покраску фасадов вдоль дорог

Жителям Ярославской области компенсировали 1,7 млн руб. за покраску фасадов домов, заборов и строений, расположенных вдоль автомобильных дорог. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«Более 100 владельцев уже получили выплаты за покраску фасадов своих домов, заборов, строений. Сумма составила более 1,7 млн руб.»,— написал господин Евраев.

В правительстве области уточнили, что деньги получили 103 собственника.

В текущем году размер компенсации составлял сначала 15 тыс. руб., затем 25 тыс. руб. В июне 2025 года губернатор сообщил, что на эти цели в 2025 году предусмотрено 15 млн руб. по госпрограмме «Формирование современной городской среды».

В следующем году за покраску одноэтажного дома будут компенсировать 25 тыс. руб., двухэтажного — 45 тыс. руб., трехэтажного и выше — 60 тыс. руб.

Алла Чижова