Центр робототехники «Сириус» в Петербурге планируют разместить рядом с «Ленэкспо»

Сквозной центр робототехнических технологий «Сириус» в Санкт-Петербурге может появиться на территории рядом с выставочным комплексом «Ленэкспо» на Васильевском острове. Об этом заявил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИиТ) Александр Ситов в разговоре с РБК Петербург.

Седьмой павильон комплекса «Ленэкспо»

Седьмой павильон комплекса «Ленэкспо»

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

По словам господина Ситова, проект реализуется при поддержке президента России и будет юридически связан с научно-технологическим университетом «Сириус» в Краснодарском крае. Сейчас ведутся предварительные договоренности между правительством Петербурга и компанией «Газпром», владеющей земельными участками рядом с «Ленэкспо».

Как подчеркнул глава комитета, окончательные планы строительства пока не представлены. Детали проекта будут определены после завершения первого этапа согласований.

О создании центра «Сириус» глава КППИиТ заявил в октябре. Работа учреждения будет сконцентрирована на роботах, автоматизации и инструментальной промышленности, отмечал он.

Артемий Чулков