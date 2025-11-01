В Петербурге создадут Центр сквозных робототехнических технологий «Сириус»

Центр сквозных робототехнических технологий «Сириус» намерены открыть в Петербурге. О новом проекте в рамках форума-выставки «Российский промышленник» сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИиТ) Александр Ситов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы уже начали обсуждение, будет выделена площадка. Это большая перспектива развития для Санкт-Петербурга, работа центра будет сконцентрирована на роботах, автоматизации и инструментальной промышленности»,— цитируют господина Ситова «Ведомости Северо-Запад».

Проект создания нового центра заложен в «Промышленной политике до 2030 года» — документ был представлен накануне, 31 октября, на площадке форума. Чем конкретно будет заниматься создаваемый в Петербурге центр сквозных робототехнических технологий «Сириус», представители Смольного пока не уточняют.

Андрей Цедрик