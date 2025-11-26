Туроператоры опровергли усиление досмотра россиян на границе Китая

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) прокомментировали сообщения об «усилении досмотра» россиян при пересечении китайской границы. Telegram-канал Baza утверждал, что российских туристов стали тщательнее проверять после введения безвизового режима.

«Туроператоры назвали появившуюся в Telegram-каналах информацию ... "разжиганием на пустом месте"», — сообщили в АТОР.

Гендиректор China Travel Анастасия Витушинская заявила, что китайские власти «применяют (досмотр) на постоянной основе». По ее словам, багаж прибывающих иностранцев «тщательно просвечивают и да, реально смотрят, что туристы везут». Однако «в этом нет новости, так было всегда», добавила госпожа Витушинская. Что касается провоза лекарств, если препараты и изымают на границе, то это «единичные истории», подытожила руководитель туроператора. Она напомнила, что в Китае действуют специальные правила на этот счет.

Представитель туроператора FUN&SUN Ольга Ланская уточнила, что после введения безвиза дважды летала в Китай, но на границе ей не задали вопросов о провозимых лекарствах.

В АТОР считают, что «из одного-двух реальных случаев медиа выдумывают "массовое" явление».