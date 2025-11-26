Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, какие локации вошли в список тех, что лишены внимания путешественников.

Эксперты изучили страны, куда никто не ездит. Бизнес-журнал CEOWorld собрал данные международных туристических организаций и статистику за 2024 год, чтобы понять, какие точки на карте мира лишены внимания туристической индустрии, и зачастую совсем не справедливо. Глобальные путешествия — это не просто отдых, это экономическая сила на $1 трлн, которая формирует рынки, влияет на торговлю и строит трансграничные отношения, отметили авторы исследования. И пока Бангкок и Париж ежегодно привлекают десятки миллионов гостей со всего мира, целые государства едва заметны на туристических картах. Самое интересное то, что фигуранты списка невостребованных локаций, по мнению аналитиков, могут многому научить деловое сообщество.

Тихоокеанское островное государство Тувалу возглавило список туристических аутсайдеров. Оно приняло всего 4 тыс. туристов. В городе-атолле нет никакой инфраструктуры — одна гостиница и дикие пляжи. Хотя это чуть ли не самый уязвимый уголок земли, на который можно успеть посмотреть, пока он не ушел под воду... Немногим больше (6 тыс. человек) приняли Маршалловы Острова, хотя их расположение между Филиппинами и Гавайями стратегически значимо с точки зрения рынков США и Китая. Ниуэ, уникальный коралловый атолл, тоже в списке, его недоступность создает естественную эксклюзивность, что значимо для потребителей роскоши.

Кирибати с крупнейшим в мире морским заповедником могла бы занимать нишу приключенческого и экотуризма, но остается в тени. Как и Микронезия, которой есть что показать: напоминания о кораблекрушениях Второй мировой, коралловые рифы и оживленные городские центры. Развитие брендинга этой локации могло бы радикально изменить статистику. Среди тех, кто заслуживает большего внимания, также оказались карибский остров Монтсеррат, Соломоновы и Коморские Острова, Гвинея-Бисау. Во второй десятке, кроме африканских государств, оказался Лихтенштейн. Большего числа туристов также заслуживают Молдавия, Монако, Люксембург и Монголия.

Яна Лубнина