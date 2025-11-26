Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, почему идею создания блюда приписали Джону Монтегю, хотя оно существовало и ранее.

24 ноября 1762 года британский историк Эдвард Гиббон посетил пьесу «Испанский монах» и лондонский ресторан Cocoa Tree. Об этом он написал в своем дневнике, упомянув и весьма понравившееся ему новое блюдо. Тонкие ломтики говядины между двумя тостами именовались сэндвичем по имени первого лорда Адмиралтейства Джона Монтегю, четвертого графа Сэндвича. По словам Гиббона, именно он придумал прятать мясо в хлеб, чтобы не пачкать руки за работой или картами. Так в языки и кулинарные книги мира вошло слово «сэндвич».

Гиббон не учел, что еще столетием раньше подобные блюда — belegde broodje — были популярны у голландских мастеровых. Правда, продукты там были попроще. Кусок мяса между двумя ломтями домашнего хлеба в Европе, да и в России, брали с собой на перекус крестьяне, мастеровые и рыбаки. И все же популярное нынче блюдо получило имя графа. Что ж, если желаешь войти в историю, в высшем свете вращаться придется.

Павел Шинский