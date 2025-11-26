Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывают историю знаменитой венгерской спортсменки.

В мировых шахматах еще с начала прошлого века случались матчи, где женщины периодически обыгрывали мужчин. Но когда на высоком уровне начала играть венгерская спортсменка Юдит Полгар, история противостояния мужчин и женщин за шахматной доской вышла на новый уровень. Девушка из Венгрии в 12 лет получила шахматный «Оскар» и стала самым молодым в истории международным мастером. В 15 лет у нее уже звание гроссмейстера, которое она получила раньше, чем это сделал знаменитый Бобби Фишер.

Полгар с ранних лет выступала только в мужских турнирах, и в момент расцвета ее карьеры в мире не осталось звезд, которые бы ей не проиграли. Кстати, в этом списке есть даже знаменитый чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен. В 1991-м девушка выиграла мужской чемпионат Венгрии. Такое случилось впервые в истории. Юдит не скрывала, что ее мечта — мировая шахматная корона, конечно, мужская. В 1998-м шахматистка оставила не у дел Анатолия Карпова. Такого исхода в выставочном матче не ожидал никто. Знаменитого соперника Карпова, который ныне признан иноагентом, Полгар тоже побеждала. Кстати, именно после одного из матчей с ней шахматный авторитет скандального гроссмейстера упал ниже некуда. Дело в том, что он совершил ход конем, а потом передумал и вернул фигуру назад. Арбитры не отреагировали, а Полгар в итоге уступила. Получить мужскую шахматную корону она так и не смогла, но разговоры о том, что женщины не могут играть в шахматы на равных с мужчинами, с тех пор как-то поутихли.

Владимир Осипов