Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о технологии, которая поможет контролировать важный показатель.

Теперь за здоровьем могут пристально следить не только умные часы или кольца, но даже кухонная утварь. Группа инженеров из США разработала электронную наклейку, которая может определять уровень витамина С без лабораторий и анализов крови. Достаточно прикрепить ее к кружке с внешней стороны, и, когда человек берет ее в руки, микрокапли пота с кончиков пальцев попадают в датчик. После система сама отправляет результаты на компьютер или другое устройство. В ходе испытаний датчик работал около двух часов и точно отслеживал изменения уровня витамина С после приема участниками добавок или апельсинового сока. Исследователи отмечают, что стоимость такой наклейки для пользователя будет не так высока. По крайней мере, если сравнивать с ценами на анализы в лабораториях. И, вероятно, технология бы пользовалась спросом в малообеспеченных странах, где жители часто недоедают, сообщают ученые.

Их планы грандиозны — добавить в устройство функцию измерения уровня других витаминов. Возможно, в будущем мы будем получать такие наклейки вместе с чеком из супермаркета. Купите апельсиновый сок и приклейте датчик, чтобы знать, что вас не обманули. В общем, прогресс идет в сторону светлого будущего. Скоро кофейная кружка будет знать о нас больше, чем мы сами. Осталось научить ее варить идеальный эспрессо.

