Экс-главе Катав-Ивановска утвердили приговор за присвоение бюджетных денег

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор бывшему главе Катав-Ивановского городского поселения Ивану Норко. Первая инстанция признала его виновным в присвоении бюджетных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и оштрафовала на 150 тыс. руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в 2017-2020 годах Иван Норко подписывал распоряжения о выплате себе премий, зная, что такие действия не предусмотрены нормативно-правовыми актами. Всего он похитил 250 тыс. руб.

Вину экс-глава города не признал. В июне этого года Катав-Ивановский городской суд назначил наказание Норко в виде штрафа. Кроме того, был удовлетворен иск прокуратуры о возмещении причиненного вреда. Адвокат подал апелляционную жалобу, ссылаясь на существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона, и просил отменить приговор. Облсуд не удовлетворил заявление защитника.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, уголовное дело Ивана Норко передали в суд в июне 2023 года.

