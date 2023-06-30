Дело экс-главы Катав-Ивановска о хищении премий передано в суд

Катав-Ивановский городской суд рассмотрит уголовное дело экс-мэра Ивана Норко, обвиняемого в присвоении бюджетных денег. Он сам назначал себе премии, сообщает прокуратура Челябинской области.

По версии следствия, глава города с марта 2017-го по декабрь 2020 года похитил более 250 тыс. руб. из бюджета муниципалитета, подписывая распоряжения о выплате самому себе премий. При этом он достоверно знал, что нормативно-правовыми актами это не предусмотрено.

Катав-Ивановская прокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Ведомство направило в суд иск о возмещении суммы причиненного ущерба. Оперативным сопровождением уголовного дела занимались сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в присвоении премий обвиняется еще один бывший глава Катав-Ивановска – Алексей Бисярин. Он руководил городом до Ивана Норко. Также под следствием находится действующий глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенном до работы чиновником. По версии следствия, в 2019-2021 года Николай Шимнович, будучи адвокатом, похитил более 4 млн руб. у коммерческой организации, интересы которой представлял.

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