В Новороссийске при налете БПЛА повреждено 118 домов и квартир

Специалисты мэрии Новороссийска обследуют жилые и общественные здания, которые пострадали при атаке украинских беспилотников 25 ноября. В городе и окрестностях выявлено 118 жилых объектов, получивших повреждения. От атаки с воздуха также пострадали спортивная школа «Факел» и городская поликлиника №6, сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на главу Новороссийска Андрея Кравченко.

Самые большие повреждения получил Южный район, там мониторинговые группы администрации осмотрели 16 частных домов и 67 квартир. В Центральном и Восточном внутригородских районах повреждено 18 объектов. Повреждения зданий также выявлены в селе Гайдук, пригороде Новороссийска. В основном речь идет о выбитых стеклах, но в нескольких квартирах при попадании обломков БПЛА возникли пожары.

Районные администрации Новороссийска начали принимать от жителей документы для оформления единовременной материальной выплаты. Известно о четырех пострадавших, которые получили осколочные ранения средней и легкой степени тяжести. На улицах города и во дворах продолжается обследование и уборка территории.

Анна Перова, Краснодар