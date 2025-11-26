Рябков предупредил об обострении в сфере вооружений в случае отказа США от ДСНВ

Ситуация в сфере стратегических вооружений обострится, если США отвергнут предложение России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя молчание американской стороны.

«Если американская сторона по каким-то причинам отвергнет ее и приступит к наращиванию своих потенциалов в указанной области, ситуация в стратегической сфере обострится, напряженность возрастет, предсказуемость резко снизится либо даже будет утрачена полностью»,— сказал господин Рябков агентству «РИА Новости».

Американская администрация официально не объявляла о своем решении относительно предложения России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после истечения срока договора. В конце октября октября глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Россия все еще ждет ответа США на предложение по ДСНВ. Посол России в США Александр Дарчиев в недавнем интервью «Ъ» подчеркивал, что американцы «отговариваются необходимостью скрупулезного анализа российской инициативы». При этом он дал понять, что Россия «не напрашивается» на сохранение лимитов ДСНВ по истечении его срока.

Срок действия договора истекает в 2026 году. 22 сентября президент Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Спустя две недели Дональд Трамп назвал инициативу «хорошей идеей», но более подробного комментария не дал до сих пор.

Анастасия Домбицкая