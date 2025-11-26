СКР вернул Липецкому обкому КПРФ изъятый тираж газеты с критикой губернатора

Следственный комитет России (СКР) вернул Липецкому областному комитету КПРФ тираж газеты «Правда», изъятый в июле в ходе избирательной кампании в горсовет. В информационном бюллетене содержалось требование отставки губернатора региона Игоря Артамонова.

«Ни клеветы, ни экстремизма в газете нет,— прокомментировали решение СКР в Telegram-канале обкома. — Есть правда о деятельности губернатора Артамонова в Липецкой области: икорные вечеринки во время СВО, беднеющее и вымирающее население, концессии и лизинговые схемы в интересах семьи».

Как рассказал «Ъ» второй секретарь обкома Сергей Токарев, все претензии КПРФ к губернатору остаются в силе, а возвращенный тираж коммунисты планируют использовать по назначению — распространить среди населения.

Тираж газеты был изъят у обкома в конце июля сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД. Липецкие коммунисты отреагировали серией одиночных пикетов с требованием отставки Игоря Артамонова. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал обком и назвал неприемлемым изъятие агитматериалов. В разгар противостояния с региональными властями коммунисты Липецка сообщили о «похищении патриотического баннера со Сталиным» с фасада своего офиса.

Как пояснили «Ъ» в обкоме, сейчас липецкие коммунисты готовятся к избирательным кампаниям в областной совет и Государственную думу, запланированным на 2026 год.

Степан Мельчаков