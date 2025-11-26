Стоимость патента для таксистов в Москве вырастет до 9 тыс. рублей

В Москве планируют увеличить стоимость патента для таксистов с текущих 3,4 тыс. руб. до 9 тыс. руб. в месяц. Об этом на заседании Мосгордумы сообщила замглавы департамента экономической политики и развития столицы, руководитель Управления налогового анализа Дарья Мурченко. По ее словам, более чем двукратный рост цены патента не окажет существенного влияния на стоимость услуг такси, так как большинство таксистов работают в качестве самозанятых.

Госпожа Мурченко пояснила, что изменение стоимости патента связано с необходимостью привести потенциальный доход, от которого рассчитывается плата за патент, в соответствие с реальными доходами отрасли. Это «выровняет налоговую нагрузку тех таксистов, которые работают на патенте», с налоговой нагрузкой самозанятых водителей, добавила она.

Депутаты Мосгордумы поддержали соответствующий законопроект, сообщает «Интерфакс».