Защита обжаловала приговор бывшему вице-премьеру Омской области по делу о взятке

В суд поступила апелляционная жалоба защиты на приговор бывшему заместителю председателя правительства Омской области Владимиру Куприянову. Об этом сообщил Telegram-канал судейского сообщества региона.

7 ноября Любинский районный суд назначил чиновнику семь лет колонии строгого режима и штраф в размере 13 млн руб., признав виновным во взяточничестве (ст. 290 УК РФ). В материалах следствия указывается, что Владимир Куприянов, который ранее занимал пост заместителя председателя правительства региона — министра труда и соцразвития, получил взятки на 650 тыс. руб. от директора подведомственного интерната. Взамен он обеспечил руководителю соцучреждения беспрепятственное прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности.

Вину экс-чиновник не признал. Выступая с последним словом в суде, он заявил, что преступлений не совершал.

Илья Николаев