Парламент Кызыла перенес конкурс на пост мэра

Городской хурал представителей Кызыла изменил сроки проведения конкурса на пост мэра. Решение приняла состоявшаяся 26 ноября сессия муниципального парламента.

«Продлить срок приема документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе до 15 декабря 2025 года (включительно) с 8:30 до 17:30, кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней. Провести конкурс на замещение вакантной должности мэра города Кызыла 25 декабря»,— говорится в сообщении хурала представителей.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее конкурс планировалось провести 25 ноября. Но в этот день на собеседование в конкурсную комиссию пришел только один из первоначально восьми заявившихся претендентов.

Валерий Лавский