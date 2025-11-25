Конкурсный недобор

Кызыл рискует пополнить список российских городов, в которых непросто найти руководителя. 25 ноября фактически сорвался конкурс на пост мэра столицы Тувы, поскольку из восьми кандидатов в комиссию явился лишь один. По данным “Ъ”, отсутствие претендентов связано с юридически проблемной отставкой предыдущего сити-менеджера Карима Сагаан-оола: решение о его увольнении, принятое Верховным судом республики, может быть вновь оспорено в кассации.

26 ноября хурал представителей (городской совет) Кызыла объявит о продлении срока проведения конкурса по отбору кандидатов на пост главы городской администрации (сити-менеджера). Об этом “Ъ” сообщила спикер горсовета Ирина Казанцева (по уставу является главой муниципалитета). Назначение градоначальника должно было состояться днем ранее, но, вероятно, процедуру отложат на месяц — до 25 декабря.

По словам госпожи Казанцевой, из восьми кандидатов, которые изначально изъявили желание поучаствовать в конкурсе, четверо не представили необходимых документов, а из четырех оставшихся на заседание комиссии пришел только один — глава республиканского госкомитета по туризму Алексей Сиорпас. Он прошел конкурс, однако для проведения процедуры голосования этого оказалось недостаточно: по ее условиям депутаты должны выбирать сити-менеджера как минимум из двух претендентов.

Срыв конкурсной процедуры — частая практика в российских городах. С 2020 года с такой проблемой столкнулись не менее полутора десятков крупных муниципалитетов, включая шесть региональных столиц (см. график).

Конкурс был объявлен 5 ноября после решения Верховного суда Тувы по иску Ирины Казанцевой о расторжении трудового договора с тогдашним мэром Каримом Сагаан-оолом. Муниципальный парламент еще в 2024 году призвал его уйти в отставку в связи с «ненадлежащим исполнением вопросов местного значения», но тот предложение проигнорировал.

В феврале 2025-го суд первой инстанции частично удовлетворил иск спикера, приняв решение о расторжении трудового договора с мэром, однако уже в мае Верховный суд Тувы встал на сторону господина Сагаан-оола и отменил решение горсуда. Апелляционная инстанция постановила, что вменяемые градоначальнику недостатки в работе — при подготовке проекта бюджета и имущественных документов — не свидетельствуют о нарушении условий заключенного им контракта.

Но на этом разбирательство не закончилось. 7 августа Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил принятое решение и направил дело на новое рассмотрение в апелляции, а Верховный суд республики 15 октября со второй попытки все-таки постановил, что оснований для отмены решения первой инстанции нет. Тем не менее экс-градоначальник намерен продолжить борьбу. «Готовлю со своими юристами кассационную жалобу и к концу недели подам ее в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции»,— сказал “Ъ” Карим Сагаан-оол.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией в республике, объясняет фактический срыв конкурса сомнениями, которые все еще остаются по поводу чистоты отставки господина Сагаан-оола, а также вероятностью его возвращения в должность по решению кассации.

Валерий Лавский, Новосибирск; Андрей Прах