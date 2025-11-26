Черной икрой торгуют всерую

Сезонный спрос на черную икру растет, и на рынке активизировались мошенники. Во всяком случае, производители и продавцы предупредили о росте числа подделок по ценам в десятки раз ниже оригинальной продукции. Товар продают не только на онлайн-ресурсах, но и в офлайн магазинах крупных городов. В некоторых случаях встречаются предложения по 450 руб. за 90 г и без указания способа изготовления. Тему продолжит Станислав Крючков.

По данным Росрыболовства, в России ежегодно производится порядка 60 т черной икры. Система проверки подлинности по всей цепочке есть. Но покупатели далеко не всегда предпочитают сверяться с документами. В пабликах подмосковных городов, как молнии, возникают и исчезают объявления о продаже по сказочным ценам: 200 руб. за 100 г. В описании указание на эксклюзивные каналы поставки, говорит глава дальневосточного холдинга Fishnews Эдуард Климов: «Такие продавцы утверждают, что якобы продавцы икры в Москве накручивают тройную цену, а мы, мол, купили на Сахалине, на Камчатке по своей цене и продаем ее вам практически без наценки — это обман».

В ряде случаев продавцы исчезают после того, как перевод за деликатес получен. Но чаще сама икра оказывается относительно качественной имитацией, произведенной по незатейливой технологии. Действительно, на Дальнем Востоке — в Китае, объясняет управляющий партнер Agro and food Communications Илья Березнюк: «Не думаю, что это катастрофа рынка. Китай — сейчас один из крупнейших производителей. Реализовывали как раз под видом более дорогой икры, переупаковывали, причем реализовывали ее по ценам хорошей аквакультурной икры».

Качественная черная икра дешево стоить не может, но на рынке подделок или продукции не самого высокого качества действительно много, рассказывает сооснователь и директор по развитию компании Beluga Farm Мария Смутная: «Почему черная икра такая дорогая? Потому что достаточно длинный у нас производственный цикл. Черная икра стоить дешево не может. Действительно сейчас очень много контрафакта. Подделку можно отличить по вкусовым качествам, она никогда не будет похожа на натуральную черную икру. Идет она нелегальным образом, и, естественно, стоимость ее очень низкая.

Посещая какие-то рынки всегда прошу показать банку. Икра может быть настоящей, но непонятна, как она произведена, в каких условиях выращена. Есть разные виды икры, породы рыбы — и сибирский осетр, и русский осетр. Есть разные способы получения — дойный и традиционный, забойный. Забойная икра всегда будет дороже на 20%.

В предновогодний период оригинальная икра, напротив, дорожает как минимум на 20%. Но нередко низкие цены действительно реальны. Но это лишь одна из маркетинговых уловок ритейла, обращает внимание директор по аналитике исследовательской компании NTech Леонид Ардалионов: «Продают давленую икру. Есть технологии, позволяющие таким образом получить продукт, органолептически очень похожий. Зачастую во второй половине декабря некоторые ритейлеры резко снижают цены, и получается крючок для покупателя, который думает, мол, какая дешевая, пойдем купим икру, заодно и все остальное».

По словам участников рынка, оптовики уже переписывают отпускные цены. Декабрь стремительно приближает нас к новогодним праздникам, а значит размышления о камчатском, астраханском или сахалинском деликатесе будут тревожить обывателя несколько регулярнее. Пик сезона.

Станислав Крючков, Александра Майданская