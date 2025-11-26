Мокрый снег ожидается в Ярославской области

В Ярославской области с 18 часов 26 ноября прогнозируется мокрый снег и дождь. Об этом предупреждает министерство региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба регионального МЧС Фото: Пресс-служба регионального МЧС

На дорогах местами будет гололедица, возможно налипание мокрого снега. Непогода сохранится до 18 часов 27 ноября. В этот период возможны ЧС и происшествия, связанные с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушением в работе коммунальных систем и всех видов транспорта, увеличением случаев травматизма среди населения.

Алла Чижова