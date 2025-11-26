Мокрый снег ожидается в Ярославской области
В Ярославской области с 18 часов 26 ноября прогнозируется мокрый снег и дождь. Об этом предупреждает министерство региональной безопасности.
Фото: Пресс-служба регионального МЧС
На дорогах местами будет гололедица, возможно налипание мокрого снега. Непогода сохранится до 18 часов 27 ноября. В этот период возможны ЧС и происшествия, связанные с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушением в работе коммунальных систем и всех видов транспорта, увеличением случаев травматизма среди населения.