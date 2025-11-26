Дефицит кадров на предприятиях Удмуртии снизился на 9% в сентябре

Заявленная потребность в кадрах на предприятиях Удмуртии в конце сентября составила 14,1 тыс. сотрудников, что на 9% меньше, чем в августе. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата. 8,8 тыс. от этого числа относятся к рабочим профессиям.

Рабочая сила Удмуртии в третьем квартала — 733 тыс. жителей в возрасте старше 15 лет. Уровень занятости всего населения составил 62,2%. Согласно гендерной разбивке, трудоустроены 69,2% мужчин и 56,5% женщин.

Среднестатистический портрет занятого в экономике жителя Удмуртии выглядел в конце третьего квартала так: средний возраст — 42 года, уровень образования — СПО, место проживания — город, основная работа — обрабатывающие производства.

Напомним, численность зарегистрированных безработных в Удмуртии в январе—сентябре снизилась до 1,9 тыс. человек, что на 6,5% меньше, чем годом ранее. Это 0,26% рабочей силы.