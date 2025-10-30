Промышленное производство в Удмуртии увеличилось на 8,3% за год

В Удмуртии в январе — сентябре наблюдается положительная динамика в экономике, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Промышленное производство увеличилось на 8,3%, обрабатывающие производства – на 17% по сравнению с показателями прошлого года.

В сельском хозяйстве произведено 873,5 тыс. т молока (+6,1%), 115,9 тыс. тонн скота и птицы (+0,9%), однако производство яиц снизилось на 1,5% до 828,1 млн штук.

Объем строительных работ вырос на 26,9%, но жилищное строительство сократилось на 9,1%, составив 1 млн кв. м. Грузооборот автомобильного транспорта увеличился на 8,3%, в то время как пассажирооборот снизился на 5,7%.

Население республики приобрело товаров на 348,3 млрд руб. (+9,2%), расходы на услуги общественного питания возросли на 9,9%. Инфляция составила 4,7%, что на 1,3 п.п. ниже, чем в сентябре прошлого года. Численность зарегистрированных безработных уменьшилась на 6,5% и составила 1,9 тыс. человек (0,26% рабочей силы), при этом остается высокая потребность в работниках — заявлено 14,1 тыс. вакансий.

Анастасия Лопатина