Неизвестную ранее картину Ренуара продали на аукционе за €1,8 млн

Картина Пьера Огюста Ренуара «Дитя и его игрушки — Габриэль и сын художника, Жан» была продана с аукциона за €1,8 млн некоему зарубежному покупателю. Как сообщили в парижском аукционном доме Drouot, эта картина никогда не появлялась на выставках и никогда не продавалась, поэтому оставалась практически неизвестной.

Фото: Yves Herman / Reuters

Картина была написана между 1890 и 1895 годами. На ней изображен второй сын художника — Жан, ставший впоследствии известным режиссером Жаном Ренуаром, а также Габриэль Ренар, няня детей Ренуара. Женщина была одной из любимых моделей художника и позировала почти для 200 его картин. В семью Ренуаров Габриэль пришла в 16 лет и более 20 лет заботилась о всех троих сыновьях художника и его супруги Алин Шариго. Картина была подарена и долгое время принадлежала ученице и подруге Ренуара, Жанне Бодо, которая также была крестной матерью маленького Жана Ренуара. Позже Жанна Бодо завещала картину своему духовному сыну Жану Грио, а потом она перешла его наследникам. Эксперты аукционного дома Drouot оценили эту работу в €1–1,5 млн.

Алена Миклашевская