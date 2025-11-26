«РусХимАльянс» испытает факельную установку на строящемся заводе в Усть-Луге

В среду, 26 ноября, ООО «РусХимАльянс» планирует испытать новую факельную установку на строящемся газоперерабатывающем заводе в Усть-Луге. В пресс-службе правительства Ленобласти пообещали, что «вспыхнет красивое пламя».

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Уточняется, что испытания пройдут на строящемся газоперерабатывающем комплексе в составе комплекса переработки этансодержащегогаза (ГПК КПЭГ).

В рамках планируемого испытания специалисты проверят работу оборудования и отработают различные сценарии горения факела.

Напомним, в ходе ПМЭФ-2025 стало известно, что готовность газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге достигла 80%. Предполагается, что он станет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в России и вторым по мощности в мире.

Андрей Цедрик