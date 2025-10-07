Газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге готов на 80%

Готовность газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге достигла 80%. Об этом заявил начальник департамента ПАО «Газпром» Юрий Лебедев в ходе Петербургского международного газового форума.

«Мы активно готовимся к пуско-наладочным работам, вхолостую эти работы уже проводятся. Мы планируем в I квартале будущего года приступить к пуско-наладке под нагрузкой, по сути приступить к выводу на режим первых мощностей газоперерабатывающего комплекса»,— сообщил господин Лебедев. Работы идут в соответствии с намеченным графиком, подчеркнул он.

В состав строящегося объекта войдет газоперерабатывающий завод, завод по сжижению природного газа и объекты транспортной инфраструктуры. Объем переработки газа в Усть-Луге составит 45 млрд куб. м газа в год. Комплекс станет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в России и вторым по мощности в мире.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ВТБ вложит 800 млрд в строительство специализированного порта в Усть-Луге.

Артемий Чулков