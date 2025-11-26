Театр оперы и балета Удмуртии впервые выступил на сцене Большого театра в Москве

Театр оперы и балета Удмуртии представил оперу Николая Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (12+) на Новой сцене Большого театра в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Показ состоялся в рамках 10-го фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку».

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Опера “Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии” представлена в репертуаре лишь двух театров России. Уверена, что этот вечер стал не только культурным событием, но и приглашением продолжить знакомство <...> Только в этом году, в год 185-летия великого композитора Петра Ильича Чайковского, состоялось две премьеры: авторского балета “Медный всадник” и оперы “Иоланта”,— отметила заместитель председателя правительства Удмуртии Наталья Тойкина.

Режиссер-постановщик Николай Маркелов назвал оперу самым сложным спектаклем с технической точки зрения в репертуаре Театра оперы и балета Удмуртии. «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» названо одной из самых многоплановых опер Николая Римского-Корсакова. Театр оперы и балета Удмуртии выступал на сцене Большого театра в Москве впервые.

Постановка вошла в «Золотой фонд театральных постановок России». Сверх этого, она была включена в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая маска» и удостоена главной премии Международного славянского форума «Золотой Витязь».

Напомним, ранее оперетту «Сильва» (12+) Театра оперы и балета Удмуртии номинировали на премию «Золотую маску». Она проходит по номинации «Лучший спектакль» и конкурирует с восемью другими постановками.