Оперетта театра оперы и балета Удмуртии номинирована на премию «Золотая маска»

Оперетту «Сильва» (12+) Театра оперы и балета Удмуртии номинировали на Национальную театральную премию «Золотая маска». Такая информация появилась на официальном сайте премии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Театр оперы и балета Удмуртии Фото: Театр оперы и балета Удмуртии

Она участвует в основной номинации «Лучший спектакль» и конкурирует с 8 другими постановками. В ближайшее время будет сформирована афиша фестиваля — номинированные спектакли будут показаны на сценах московских театров. Жюри объявит лауреатов по итогам показов.

Напомним, спектакль «Папа» Русского драматического театра Удмуртии номинировали на премию «Золотая маска» в прошлом году. Постановка в жанре трагикомедии по пьесе Флорина Зеллера участвовала в шести номинациях.

Анастасия Лопатина