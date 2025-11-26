Uber запустил в Абу-Даби первые на Ближнем Востоке беспилотные такси

Сегодня агрегатор такси Uber и американский разработчик WeRide сообщили о запуске в столице ОАЭ Абу-Даби беспилотных такси для коммерческого использования. Эти беспилотные такси станут первыми на Ближнем Востоке, доступными для обычных пользователей. В настоящее время беспилотные такси в коммерческом режиме работают в пяти городах США (Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Остине, Атланте, Финиксе) и пяти городах КНР (Шанхае, Ухане, Шэньчжэне, Сучжоу и Гуанчжоу). Еще примерно в десяти городах США и Азии беспилотные такси работают в тестовом режиме.

Помимо Uber и WeRide, услуги беспилотного такси предоставляют компании Waymo, Didi, SAIC, QCraft и Baidu.

Поездки на беспилотных такси в Абу-Даби начнутся с острова Яс. При вызове такси Uber пользователь сможет выбрать беспилотную поездку как опцию. В течение всей поездки пользователю будет предоставляться клиентская поддержка через приложение.

Евгений Хвостик