Бизнес оценивает климат

Чего ждут российские предприниматели

Минфин и РСПП поспорили о климате в российской экономике. Период охлаждения должен закончиться уже в марте, заявил глава министерства Антон Силуанов на ежегодном Международном форуме Финансового университета. Однако с ним не согласился президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, иногда после холодов, «как в песне, идет не весна, а оттепель». А за ней — опять охлаждение. А какой погоды ждут предприниматели? Разбиралась Анжела Гаплевская.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Пока Минфин обнадеживает россиян «теплой весной», бизнес беспокоится о «морозах». По мнению главы Российского союза промышленников и предпринимателей, улучшение ситуации в экономике стоит ждать не раньше следующей осени. А пока что появляются только новые вызовы, отмечает владелица производственного холдинга «Спектр-Пак» Юлия Васильцова: «Опрашивали многие компании, сбыт просел на 30%. В 2024-м мы провели большие индексации по заработным платам, но в начале 2026 года у нас нет таких предпосылок. Есть — на повышение продукции. Этот сбор мы уже закладываем в себестоимость, а нормативы, говорят, будут еще выше. Справиться с такой нагрузкой сможет не каждая компания».

Бизнес настроен оптимизироваться

Антон Силуанов оценил настрой РСПП как излишне пессимистичный. «С такими мыслями инвестиционную активность не поднимешь»,— прокомментировал он заявление коллеги на пленарном заседании профильного форума. В свою очередь Александр Шохин парировал, что бизнес ждет действий со стороны правительства. Председатель совета директоров группы компаний «Дымов» Вадим Дымов с ним согласен: «Если ставка опустится, то мне проще будет вкладываться в сельское хозяйство, в производство продуктов питания. Потому что строительство заводов — это достаточно осознанная работа, и она требует спокойствия на определенный промежуток времени.

Из этого понятно, в чем нуждается экономика: в стабильности курса, в стабильности законов, в стабильности принятия решений, преемственности от политики в области экономики посекторально. База низкая — любые улучшения сразу будут видны, а нам нужны улучшения. Если их не наступает, ну, ты хоть что-то оптимизируй. Но чудеса нас точно не ждут».

По данным Минфина, за последние пять лет на поддержку экономики из бюджета ушло 17 процентов от ВВП. И ресурсы для импульсов исчерпались, говорила Эльвира Набиуллина на ПМЭФ, во время прошлого спора о долгожданном «потеплении». Бизнесу остается работать в условиях неопределенности, говорит руководитель бюро по защите прав предпринимателей «Опоры России» Алексей Петропольский: «Все напрямую зависит от геополитики. Движущие факторы роста уже практически исчерпаны, остается только горизонт планирования от двух до пяти лет, а его никто не может себе сейчас позволить».

IT-сектор просчитывает риски

Новый бюджет до 2028 года власти оценивают как нейтральный, дополнительных стимулов для экономики в нем не заложено. Эксперты отмечают, что это может дать Центробанку больше простора для смягчения денежно-кредитной политики. Впрочем, пока начавшийся цикл снижения ставки кардинально ситуацию не исправил. Вместо принципа пессимизма ожиданий и оптимизма духа предприниматели переходят на философию стоицизма, отмечает гендиректор бренда Finn Flare Ксения Рясова: «Виктор Франкл — очень известный психолог. И у него есть шедевральная фраза: "Выжили те, кто просто жил одним днем: ел, спал, работал и не думал о том, когда это закончится". Мы просто должны жить одним днем, максимально отрабатывать свою работу, и дальше будет уже видно».

Российской экономике в этом году удалось избежать технической рецессии: то есть двух последовательных кварталов снижения. По данным Росстата, во втором квартале ВВП скорректировался на 0,4%. Осенью Минэкономики при этом снизило прогноз роста по итогам года до 1%.

Анжела Гаплевская

