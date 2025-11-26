Бизнес оценивает климат

Минфин и РСПП поспорили о климате в российской экономике. Период охлаждения должен закончиться уже в марте, заявил глава министерства Антон Силуанов на ежегодном Международном форуме Финансового университета. Однако с ним не согласился президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, иногда после холодов, «как в песне, идет не весна, а оттепель». А за ней — опять охлаждение. А какой погоды ждут предприниматели? Разбиралась Анжела Гаплевская.

Пока Минфин обнадеживает россиян «теплой весной», бизнес беспокоится о «морозах». По мнению главы Российского союза промышленников и предпринимателей, улучшение ситуации в экономике стоит ждать не раньше следующей осени. А пока что появляются только новые вызовы, отмечает владелица производственного холдинга «Спектр-Пак» Юлия Васильцова: «Опрашивали многие компании, сбыт просел на 30%. В 2024-м мы провели большие индексации по заработным платам, но в начале 2026 года у нас нет таких предпосылок. Есть — на повышение продукции. Этот сбор мы уже закладываем в себестоимость, а нормативы, говорят, будут еще выше. Справиться с такой нагрузкой сможет не каждая компания».

Антон Силуанов оценил настрой РСПП как излишне пессимистичный. «С такими мыслями инвестиционную активность не поднимешь»,— прокомментировал он заявление коллеги на пленарном заседании профильного форума. В свою очередь Александр Шохин парировал, что бизнес ждет действий со стороны правительства. Председатель совета директоров группы компаний «Дымов» Вадим Дымов с ним согласен: «Если ставка опустится, то мне проще будет вкладываться в сельское хозяйство, в производство продуктов питания. Потому что строительство заводов — это достаточно осознанная работа, и она требует спокойствия на определенный промежуток времени.

Из этого понятно, в чем нуждается экономика: в стабильности курса, в стабильности законов, в стабильности принятия решений, преемственности от политики в области экономики посекторально. База низкая — любые улучшения сразу будут видны, а нам нужны улучшения. Если их не наступает, ну, ты хоть что-то оптимизируй. Но чудеса нас точно не ждут».

По данным Минфина, за последние пять лет на поддержку экономики из бюджета ушло 17 процентов от ВВП. И ресурсы для импульсов исчерпались, говорила Эльвира Набиуллина на ПМЭФ, во время прошлого спора о долгожданном «потеплении». Бизнесу остается работать в условиях неопределенности, говорит руководитель бюро по защите прав предпринимателей «Опоры России» Алексей Петропольский: «Все напрямую зависит от геополитики. Движущие факторы роста уже практически исчерпаны, остается только горизонт планирования от двух до пяти лет, а его никто не может себе сейчас позволить».

Новый бюджет до 2028 года власти оценивают как нейтральный, дополнительных стимулов для экономики в нем не заложено. Эксперты отмечают, что это может дать Центробанку больше простора для смягчения денежно-кредитной политики. Впрочем, пока начавшийся цикл снижения ставки кардинально ситуацию не исправил. Вместо принципа пессимизма ожиданий и оптимизма духа предприниматели переходят на философию стоицизма, отмечает гендиректор бренда Finn Flare Ксения Рясова: «Виктор Франкл — очень известный психолог. И у него есть шедевральная фраза: "Выжили те, кто просто жил одним днем: ел, спал, работал и не думал о том, когда это закончится". Мы просто должны жить одним днем, максимально отрабатывать свою работу, и дальше будет уже видно».

Российской экономике в этом году удалось избежать технической рецессии: то есть двух последовательных кварталов снижения. По данным Росстата, во втором квартале ВВП скорректировался на 0,4%. Осенью Минэкономики при этом снизило прогноз роста по итогам года до 1%.

Анжела Гаплевская