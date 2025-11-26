«РИА Новости»: в Петербурге по делу об убийстве матери задержана 13-летняя девочка

В Санкт-Петербурге по делу об убийстве матери задержана 13-летняя девочка, она признала вину. Об этом рассказали «РИА Новости» в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, мать и дочь жили втроем, отец подрабатывал в такси, и по ночам его не было дома.

В следственном управлении СКР по городу ранее подтвердили факт убийства, однако про задержание подростка не сообщали. Тело женщины обнаружили в доме на улице Ковалевской с колото-резаной раной шеи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.