Из курского приграничья вывезли 20 тыс. детей после вторжения ВСУ в 2024 году

После атаки ВСУ на Курскую область свои дома покинули 110 тыс. жителей приграничья, в том числе 20 тыс. детей, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Слова главы региона на пленарном заседании, посвященном безопасности детей в центре «Россия сегодня», приводит «РИА Новости».

В середине августа 2024 года, спустя две недели после вторжения ВСУ в Суджанский район, замдиректора департамента информационной политики МЧС Артем Шаров сообщал, что из приграничья были отселены 121 тыс. мирных жителей. В сентябре 2024 года Алексей Смирнов, возглавлявший тогда регион, сообщал, что из-за боевых действий были переселены «свыше 150 тыс. жителей». 11 тыс. из них размещали в пунктах временного размещения в 30 регионах. В Курской области были открыты 56 ПВР. Большая часть беженцев переехала жить к родственникам или арендовала жилье.

В марте 2025-го председатель облправительства Александр Чепик представлял данные, согласно которым с августа прошлого года дома покинули почти 152,6 тыс. жителей приграничья.

Полина Мотызлевская