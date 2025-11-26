Ресторанный критик добился отмены штрафа в 200 тыс. руб. за негативный отзыв о заведении. Как рассказал “Ъ FM” сам Михаил Костин, 25 ноября апелляционный суд встал на его сторону в конфликте с рестораном Atlantica Bistro. В 2024 году критик опубликовал нелестную рецензию, которая, согласно решению первой инстанции, порочила деловую репутацию заведения, писал “Ъ”. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @mkostin_ru Фото: @mkostin_ru

«Еду выдают по мере готовности — в разнобой или сразу, а за соседним столом расположился офис управляющей с разборками и разъяснениями по поводу задержек зарплаты», — так звучит фрагмент рецензии, за которую Atlantica Bistro потребовало от Михаила Костина 200 тыс. руб. Причем руководство заведения оставило без внимания рассуждения критика о качестве еды и скорости подачи. Их задел пассаж о том, что сотрудникам задерживают зарплаты, рассказал “Ъ FM” сам Михаил Костин: «Затрагивалась только одна единственная фраза, связанная с тем, что я услышал. Я сидел, обедал, за столом рядом сидела дама, которая явно имела отношение к заведению, и она по телефону обсуждала рабочие вопросы. Мой комментарий был направлен на то, что не стоит сотрудникам заведения заниматься рабочей деятельностью прямо рядом с клиентами: она обсуждала задержку зарплаты. Я даже не утверждал, что задержка зарплаты была связана именно с конкретным заведением».

Сам Михаил Костин отмечал, что до конца не был уверен в том, что девушка, которая говорила про зарплаты, занимала должность управляющей. В свою очередь еще год назад представители Atlantica Bistro в своем комментарии отмечали, что подобную информацию, вероятно вырванную из контекста, хорошо бы проверить перед публикацией, поскольку проблем с выплатами у ресторана нет. Поэтому у заведения были основания защищать свою репутацию в суде, считает омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов: «Человек сам себя назначает критиком, публично выражает свое мнение для большой аудитории в различных каналах.

Это очень распространено: пришел в ресторан, тебе там что-то не понравилось, ты написал кучу гадостей про него, и тебя читают несколько тысяч людей. Много лет назад я был свидетелем ситуации, когда блогер пришел в ресторан, взял хинкали, разрезал и показал внутри живых опарышей. Все это разлетелось, заведение потеряло гостей. Понятно, что в вареных хинкали никаких живых опарышей быть не может, он их просто подбросил. Ресторан не стал подавать в суд».

20 августа Арбитражный суд Москвы полностью согласился с доводами Atlantica Bistro и взыскал с критика в 200 тыс. руб. Инстанция признала фрагмент отзыва недействительным и порочащим деловую репутацию заведения. Однако у апелляционной инстанции возникли вопросы к этому решению и в итоге она уже встала на сторону критика. Партнер юридической фирмы Comply Максим Али считает, что это могло произойти по двум причинам: «Первый вариант — достоверность информации, касающейся обсуждения зарплаты сотрудниками, была подтверждена. Второй вариант —если суд посчитал, что эта информация является мнением, а значит, в принципе не подлежит судебной защите.

С одной стороны, когда критики публикуют что-то, то всегда рискуют получить гражданский иск. Но, с другой, если бы они каждый свой обзор подкрепляли целым пакетом доказательств и всегда рассчитывали, что на них будут подавать в суд, проще было бы вообще не работать. Кроме того, суммы компенсации за деловую репутацию в России остаются традиционно невысокими, и на самом деле, то, чем рискуют в большинстве случаев такого рода авторы, — они будут вынуждены опубликовать опровержение по решению суда или удалить этот контент».

Сам Михаил Костин теперь рассматривает возможность подать встречный иск к ресторану, чтобы взыскать с него судебные расходы и оплату услуг адвокатов. Однако самое главное, по его словам, это то, что решение апелляционной инстанции сохранило критикам право иметь свое мнение о ресторанах, сервисе, еде и общепите в целом.

Анхель Леонардо Боррего Карбонель, Владислав Викторов