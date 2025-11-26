Десятки жилых домов повреждены в Новороссийске при атаке дронов

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко уточнил данные о последствиях ночной атаки беспилотников на город. Сейчас сотрудники районных администраций продолжают поквартирный обход, составляют документы для оформления материальной выплаты жильцам пострадавших домов.

В центре города в 10 многоэтажных домах разбиты окна, повреждено имущество жильцов. В других районах также есть повреждения, преимущественно остекления, в частных домах и квартирах. В селе Гайдук под Новороссийском зафиксированы повреждения в жилом фонде, а также у спортшколы «Факел» и городской поликлиники.

Прошлой ночью город также подвергся атаке БПЛА. Мэр Кравченко сообщал о четверых пострадавших с легкими травмами. Сегодня данные о раненых не поступали.