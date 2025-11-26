Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО снизилась на 25% в III квартале

Московская биржа (MOEX: MOEX) получила 17,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО по итогам III квартала года. Это на 25% меньше аналогичного периода 2024-го, сообщили в пресс-службе торговой площадки.

EBITDA Мосбиржи за отчетный период составила 25,3 млрд руб. (-14,3%). Скорректированная чистая прибыль сократилась на 29,6%, до 16,48 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 19%, до 24,28 млрд руб.

Операционные расходы площадки достигли 11,32 млрд руб., что на 1,1% меньше показателя за III квартал прошлого года. Отрицательную динамику представители Мосбиржи связали со снижением трат на персонал.

Расходы на рекламу и маркетинг на бирже, напротив, выросли до 2,908 млрд руб. с 1,896 млрд руб. в 2024 году. Операционные доходы площадки составили 33,5 млрд руб. (-16,1%). Чистый процентный доход — 14 млрд руб. (-44,2%).

Размер собственных средств Мосбиржи по итогам III квартала — 206 млрд руб. К концу отчетного периода долговых обязательств у площадки не было.

В группу Мосбиржи помимо самой торговой площадки входят «Национальный клиринговый центр» (НКЦ) и «Национальный расчетный депозитарий» (НРД).