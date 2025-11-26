Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самарской области установлены очередные температурные рекорды

Во вторник, 25 ноября, на девяти метеостанциях Самарской области зафиксировали новые температурные рекорды. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Теплее всего в этот день было в Сызрани, где воздух прогрелся до +9,5°C. Это на 0,7°C выше предыдущего максимума, установленного в 2010 году. В Тольятти температура поднялась до +9,1°C, что на 1,1°C выше рекорда 2010 года.

Погодные рекорды также были зафиксированы в райцентрах Большая Глушица, Клявлино, Кинель-Черкассы и Челно-Вершины, на метеостанциях Серноводск (Сергиевский район), Новодевичье (Шигонский район) и Авангард (Нефтегорский район).

Ранее сообщалось о температурных рекордах в Самарской области, установленных на предыдущей неделе.

Андрей Сазонов