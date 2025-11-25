В Самарской области зафиксированы погодные рекорды

На прошлой неделе в Самарской области зафиксировали новые температурные рекорды. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Во вторник, 18 ноября 2025 года, температура воздуха превысила исторические максимумы на 11 метеостанциях региона. В Самаре столбик термометра поднялся до +9,2°C, перекрыв предыдущий рекорд 2010 года на 1,3°C. В Тольятти зафиксировали +10,6°C, что на 2,3°C выше максимума 2008 года. В Сызрани зарегистрирована температура воздуха +10,7°C, что на 2°C выше рекорда 2008 года. Теплее всего было в Безенчуке, где зафиксировали +11,2°C, и также перекрыт максимум 17-летней давности. Погодные рекорды также были зафиксированы в райцентрах Большая Глушица, Клявлино, Кинель-Черкассы и Челно-Вершины, на метеостанциях Аглос (Волжский район), Новодевичье (Шигонский район) и Авангард (Нефтегорский район).

В субботу, 22 ноября 2025 года, были зафиксированы новые рекорды. В Тольятти температура достигла +9,1°C, превысив рекорд 1996 года на 0,3°C. В Сызрани зарегистрировали +9,9°C, что на 0,9°C выше максимума 1963 года. В Новодевичье температура составила 9,2°C, где также побит температурный рекорд 62-летней давности.

Андрей Сазонов