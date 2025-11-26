«Даже с лингвистической точки зрения некоторые формулировки звучали как прямой перевод с русского»

Сложные консультации между представителями США, России, ЕС и Украины по мирному плану продолжают быть в центре внимания международной прессы. Последние утечки о ходе переговоров вызвали горячие споры среди обозревателей, которые пытаются понять, в каком направлении движется процесс.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Tom Brenner / Reuters

Республиканцы сражаются с командой Трампа из-за переговоров по Украине

Республиканцы в Конгрессе открыто критикуют команду президента Трампа за подход, который, по их мнению, равнозначен умиротворению Кремля в попытке быстро завершить конфликт. Сенатор Митч Макконнелл вступил в перепалку с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, раскритиковав его за защиту готовящегося соглашения, которое, по словам Макконнелла, не обеспечит безопасности Украины и будет на руку России. Эта ожесточенная перепалка отразила глубокие разногласия среди республиканцев относительно направления переговоров и того, как их ведет администрация Трампа. Она также отразила более широкий спор внутри партии между традиционалистами «ястребами» и теми, кто придерживается позиции «Америка прежде всего», направленной на освобождение Соединенных Штатов от иностранного вмешательства.

Как советник Трампа советовал советнику Путина

Публикация правительством США документа из 28 пунктов, в котором излагаются возможные компромиссы в войне на Украине, привела ко всеобщему замешательству. Что это вообще было? План? Черновик? Свободная коллекция идей? И кто именно стоял за этим? Поскольку документ во многом совпадал с требованиями Кремля, довольно скоро возникли подозрения, что документ может быть частично российского происхождения. Даже с лингвистической точки зрения некоторые формулировки звучали как прямые переводы с русского. Республиканец Майк Раундс впоследствии, похоже, подтвердил подозрения о российском авторстве, когда сообщил, что Рубио «недвусмысленно заявил нам», что американцы были просто «получателями предложения». Все же получателями, а не авторами.

Сенатор-республиканец Митч Макконнелл

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Путин переиграл Стива Уиткоффа. И тот должен уйти

Прекращение огня на Украине в 2026 году возможно, особенно если Кремль считает, что сможет воспользоваться паузой, чтобы выманить Трампа из расколотого трансатлантического альянса. Но, чтобы превратить прекращение огня в нечто более долгосрочное, в игру должны вступить опытные посредники и вести переговоры структурированно, терпеливо и осторожно, давая возможность заклятым врагам восстановить доверие друг к другу. Если это не удастся, Европе грозит десятилетие нестабильности, которая распространится от старых линий фронта на Востоке на запад. Поэтому, пожалуйста, господин Трамп, прекратите эту спонтанную дипломатию и в качестве первого шага увольте Стива Уиткоффа. Он не на своем месте.

Почему европейские лидеры выступают против мирного плана Трампа?

Европейские союзники Украины заявляют, что мирный план (Трампа.— “Ъ”) не решает проблемы безопасности Украины. Они утверждают, что Россия не может получить территорию в качестве вознаграждения. Во время своей президентской кампании, предшествовавшей выборам США 2024 года, Трамп заявлял, что может положить конец войне России с Украиной за один день. Но несмотря на дипломатические усилия Вашингтона, достичь соглашения пока не удалось.

Вернувшись к власти на второй срок, Трамп сделал разрешение внешних конфликтов центральным элементом внешней политики США. Он утверждал, что помог положить конец нескольким войнам, включая геноцидную войну Израиля в секторе Газа, войну между Индией и Пакистаном и войну между Таиландом и Камбоджей среди прочих. Трамп даже просил Нобелевскую премию мира за прекращение войн. Однако пока ему не удалось положить конец российско-украинскому конфликту.

