Нематериальную мотивацию недооценивают

В любой компании у сотрудников будут запросы, которые не удовлетворить только зарплатой. Как это грамотно сделать, рассказывает основатель HR-экосистемы Support Partners Константин Борисов.

Когда мы говорим о мотивации в контексте работы, чаще всего в первую очередь в дискуссии всплывают вопросы заработка. Однако мне хотелось бы напомнить об основных потребностях человека и о методах нематериальной мотивации.

Каждому хочется признания его усилий, причем не обязательно с помощью большой награды — бывает приятно получить даже простую похвалу на планерке. Желание власти можно удовлетворить, если, например, поручить руководство проектом, командой. С тягой к соревновательности обычно проблем не возникает — есть много конкурсов, рейтингов, особенно федерального масштаба, например бизнес-премия «Твердые знаки», Рейтинг лучших работодателей Forbes или премии для сильных команд Team Awards. Также это помогает сотрудникам ощутить принадлежность к большому проекту, компании с достойной миссией, звездной команде. Со стремлением к интеллектуальному росту тоже просто: отправьте сотрудника на конференцию, на курсы, подарите книгу по профессии. Еще одна потребность — в реализации, когда у работников есть возможность выбирать интересные проекты, экспериментировать. И, наконец, с потребностью в комфорте обычно хорошо работают, например разрешают гибридный график, гибкое начало дня и т. д.

Главное — адаптировать эти методы к целевой аудитории и трендам. Условно, благодарности для миллениалов оформлять в стилистике «Гарри Поттера», а для зумеров, которые слушают k-pop и смотрят дорамы,— в азиатской.

В своей практике я сталкиваюсь с тем, что нематериальной мотивацией пытаются подменить финансовую, не получают ожидаемого результата и разочаровываются. В каких же ситуациях эффективен этот инструмент?

Во-первых, в ситуации компенсации сокращения HR-бюджетов. Если раньше корпоративы проводили за границей, а теперь сложно организовать большой праздник для сотрудников – присоединяйтесь к чужой крупной инициативе: вместе с командой участвуйте в марафоне, благотворительной акции, конкурсе.

Во-вторых, он полезен при профилактике «тихого увольнения», когда сотрудники выполняют свои обязанности формально. Попробуйте вовлечь их в дела компании через признание вклада работников, награждение, делегирование представительских функций на конференции.

В-третьих, он важен, когда речь заходит о well-being. Для поддержания культуры благополучия в компании необходимо обеспечивать работникам профессиональный рост и социальное взаимодействие. Это возможно через соревнования, кейс-чемпионаты, волонтерские программы, роль бадди или ментора.

В-четвертых — при выявлении и воспитание лидеров. Направляйте перспективных сотрудников на участие в дискуссиях на конференциях, поручайте проведение мастер-классов, выдвигайте на получение профессиональных и бизнес-премий.

Наконец, еще одна ситуация, в которой нематериальная мотивация будет эффективна,— это ситуация запроса на смысл. Зумеры и миллениалы хотят видеть, что их работа приносит пользу и ценится вовне компании. Предложите им роль амбассадора. Когда бренд работодателя звучит в инфополе, награждаются команды или отдельные работники, обсуждаются проекты, сотрудники получают статус эксперта и внимание СМИ — все это подчеркивает значимость деятельности компании для коллектива.

Добавлю, что нематериальная мотивация работает, когда вы хорошо знаете свою команду и ее потребности. Руководителям-новичкам рекомендую организовать внутреннюю стратсессию для эффективного знакомства.