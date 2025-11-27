Молодым везде у нас дорога?

Минтруд обсуждает с профессиональным сообществом снижение возрастной планки для работы на промышленных предприятиях — сейчас труд несовершеннолетних там ограничен нормами Трудового кодекса как работа во вредных и опасных условиях. Как считает глава Ассоциации СИЗ Владимир Котов, решение этого вопроса нельзя откладывать — дефицит кадров и все более ранний старт взаимодействия компаний с молодыми сотрудниками неизбежно подталкивают регуляторa и бизнес к выработке новой нормы.

Владимир Котов, глава Ассоциации СИЗ

Фото: Предоставлено Ассоциацией СИЗ

Доля молодежи на рынке труда будет расти при одновременном сокращении общей численности населения России, а также доли трудоспособных граждан среднего возраста. К такому выводу пришли эксперты в ходе дискуссии «Подростки в цеху», которая состоялась на деловом форуме «Безопасность и охрана труда» и была посвящена взаимоотношениям молодежи и работодателей.

Важнейший тренд последних лет — сдвиг точки старта взаимодействия компаний и потенциальных работников. Если раньше юных кандидатов без стажа и опыта отделы кадров почти не рассматривали, то теперь работодатели начинают коммуникацию с ними уже в школах, колледжах и вузах, предлагая учащимся различные форматы знакомства с предприятием, например стажировки, экскурсии и стипендии

Сегодня популярность рабочих профессий благодаря высокому спросу на рынке и, как следствие, высоким зарплатам переживает настоящий ренесcанс. Стоит сказать, что, по данным того же Росстата, количество выпускников колледжей в 2024 году более чем на 34 тыс. человек превзошло суммарное количество молодых людей, окончивших вуз или магистратуру. И с этим, если вы ответственный работодатель и заботитесь о восполнении трудовых ресурсов на предприятии, нельзя не считаться: работа с учебными заведениями среднего профессионального образования (СПО) становится необходимостью. Особенно если учитывать, что, согласно данным прогноза ЦМАКП, выпускников колледжей и училищ в экономике все равно будет не хватать — авторы доклада оценивают их грядущий дефицит в 3,6 млн человек.

Однако потенциальные сотрудники до 18 лет, а в ряде случаев и до 21 года, согласно нормам трудового законодательства, не могут работать на местах с вредными и опасными факторами производства. И сразу возникает целая масса вопросов: как обеспечить предприятия молодежью, соблюдая нормы по охране труда? Можно ли положиться на современные технологии и сделать рабочие места полностью безопасными? Как пережить временной гэп между окончанием молодым человеком колледжа и наступлением ответственного возраста, где взять гарантию, что выпускник за это время не пойдет работать курьером и там останется? Отметим, что, по данным исследования агрегатора стажировок FutureToday, у 42% студентов, совмещающих учебу с работой, трудовая деятельность не связана с выбранной профессией.

Даже понимая, где искать новый источник трудовых ресурсов, промышленность все еще боится работать с несовершеннолетними и идет на это крайне неохотно, опасаясь ответственности как со стороны законодательства, так и со стороны профсоюзов. К тому же список профессий, на которые можно привлекать молодых людей до 18 лет, сильно ограничен.

Сейчас ведется работа над корректировкой трудового законодательства в части работы с несовершеннолетними. В частности, предлагается преобразовать список запрещенных для подростков профессий в перечень конкретных видов работ с вредными и опасными факторами, на которые нельзя привлекать лиц моложе 18 лет. Работа эта кропотливая и небыстрая. А промышленные предприятия тем временем осторожно пробуют различные форматы коммуникации со студентами, чтобы удерживать их в своей орбите. Например, крупнейшая нефтехимическая компания СИБУР имеет целое подразделение по работе с молодыми специалистами и учебными заведениями. Начиная с 2024 года доля выпускников колледжей и профессиональных училищ, принимаемых сюда на работу, превысила долю выпускников высших учебных заведений и продолжает расти. Пока молодые люди не достигли совершеннолетия, их привлекают на практику и стажировку — в процессы, не связанные с физическим трудом и рисками, при этом они ежедневно трудятся на предприятиях холдинга, пропитываются его атмосферой, традициями и ритуалами. Для такой работы необходим целый комплекс формальных действий в виде разработки регламентов, а именно:

определить безопасные участки для практики;

разработать внутренние регламенты и инструкции по приему несовершеннолетних;

заключить соглашение с учебным заведением;

обеспечить инструктажи и обучение по охране труда и производственной безопасности;

ограничить вид и объем работ согласно возрастным нормам;

назначить наставников и закрепить зоны ответственности;

обеспечить мониторинг и контроль условий практики;

оформить согласие родителей и медицинские справки.

Тем не менее опыт показывает, что такие усилия приносят результат и отбивают затраты, не причиняя при этом вреда здоровью нового поколения рабочих кадров. Этот путь так или иначе предстоит пройти всем, кто связан с крупным производством, и тот, кто раньше его начнет, останется в выигрыше.