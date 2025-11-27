IT-приоритеты в кадровых вопросах

Сейчас крупные российские компании активно внедряют цифровые решения в HR — в качестве ответа на вызовы последних лет, включая дефицит кадров и требование к росту эффективности бизнеса и оптимизации расходов. В фокусе внимания, как правило, повышение эффективности подбора, удержание и развитие персонала, повышение эффективности HR-функции. При этом акцент делается на комплексных решениях, которые позволяют использовать общие данные по всем ключевым кадровым процессам. В этом отношении показателен опыт ОАО «РЖД» по созданию собственной ИТ-экосистемы для управления жизненным циклом персонала: от подбора до выхода работника на пенсию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как рассказали в Департаменте управления персоналом ОАО «РЖД», в компании полностью автоматизированы такие процессы, как подбор персонала, обучение и развитие сотрудников, оценка, управление кадровыми документами, HR-аналитика и другие. В каждом используются ИТ-продукты, которые объединены общими данными.

Сегодня в РЖД цифровые решения в управлении персоналом разрабатываются для четырех целевых аудиторий: потенциальные работники (соискатели, студенты и школьники), работники компании, руководители, а также специалисты по управлению персоналом.

Цифровизация для соискателей

В числе основных элементов цифровой экосистемы управления персоналом — Карьерный портал холдинга РЖД, он обеспечивает дополнительный приток соискателей. Платформа была запущена в 2020 году. Здесь публикуются открытые вакансии компании, информация о студенческих стажировках и профориентационных проектах для школьников и их родителей. За последний год на Карьерном портале обновили дизайн и внедрили поиск вакансий на карте, что существенно повысило удобство использования портала и улучшило пользовательский опыт. Сегодня посещаемость портала — около 300 тыс. уникальных пользователей в месяц.

Цифровизация для работников

Сервисный портал работника ОАО «РЖД» — одна из крупнейших корпоративных ИТ-платформ в России — на ней зарегистрированы более 640 тыс. пользователей. Платформа предоставляет работникам компании около 80 социально-кадровых и коммуникационных сервисов. О востребованности платформы свидетельствует рост посещаемости: пиковое значение в сутки уже превысило 280 тыс. посетителей.

На этой цифровой площадке сегодня в РЖД организовано все взаимодействие работодателя и работника. «Цифровые решения позволили нам по-новому выстроить коммуникацию с персоналом,— начальник Департамента управления персоналом ОАО "РЖД" Евгений Браулов.— Через Сервисный портал работники оформляют кадровые документы, пользуются корпоративными льготами и сервисами, записываются к врачу. Здесь они могут проходить опросы, общаться с руководителями и друг другом, следить за корпоративными новостями, вести и читать блоги — все это делает работу и повседневную жизнь удобнее».

Сервисный портал стал базовой платформой для внедрения в РЖД электронного кадрового документооборота (ЭКДО). Сегодня ЭКДО обеспечивает подачу 45 видов заявлений, а автоматизация охватывает большинство типовых кадровых процессов. Оцифрованы самые востребованные документы: для оформления отпусков и отсутствий, материальной помощи, служебных командировок и многие другие. В этом году в электронном кадровом документообороте компания реализовала взаимодействие с цифровым профилем работника на портале «Госуслуги». Это значит, что работнику больше не нужно обращаться к специалисту по управлению персоналом, чтобы поменять свои персональные данные (например, при изменении фамилии). Достаточно зайти на Сервисный портал, выбрать заявление на изменение персональных данных, дать согласие на получение данных с портала «Госуслуги» — и работодатель тут же получит актуальные сведения напрямую из государственной системы, без необходимости запрашивать от работника подтверждающие документы.

Переход на электронный кадровый документооборот стартовал в РЖД в 2023 году, а к ноябрю этого года около 400 тыс. железнодорожников перешли на электронное взаимодействие с работодателем. Как отмечают в Департаменте управления персоналом, ИТ-экосистема уже изменила повседневные процессы и снизила рутину для работников: более 70% корпоративных льгот и гарантий оформляются в цифровом формате. При этом в 2025 году в электронном виде было оформлено около 3 млн кадровых документов.

Также «цифра» открыла новые возможности работникам в развитии и повышении личной эффективности. Сегодня в РЖД каждый может пройти обучение в корпоративной системе дистанционного обучения (СДО), где размещено более 1,8 тыс. электронных курсов. СДО интегрирована с Сервисным порталом работника, а также HR-системами компании. Это позволяет эффективно управлять процессом обучения, включая назначение, проведение и контроль обучения, подбор учебного материала. Кроме того, в компании функционирует собственный конструктор дистанционных курсов — это ускоряет распространение знаний в компании, вовлекая самых квалифицированных работников и экспертов подразделений в процесс создания дистанционных курсов.

Цифровизация для руководителей

Платформа «Рабочее место руководителя по вопросам управления персоналом» — еще один совместный продукт HR- и ИТ-блоков компании. Платформа объединяет все сервисы, необходимые руководителю в ежедневной работе, и аккумулирует всю информацию по персоналу: в общей сложности это более 160 HR-показателей и цифровые данные по всем работникам. Система обеспечивает удобную визуализацию HR-показателей и позволяет руководителям компании выполнять различные функциональные задачи в едином цифровом пространстве. Таким образом, платформа помогает руководителям и кадровым работникам перенести фокус внимания с поиска информации на принятие решений.

Сегодня платформа объединяет семь функциональных модулей. Например, это «HR-Аналитика», где пользователь может вывести основные кадровые показатели по своему предприятию. Все показатели соотнесены со средними по компании, это помогает руководителю оценить свою работу. В модуле «Мой персонал» собраны данные по каждому работнику. Есть отдельный модуль, где руководитель работает с кадровыми документами в электронном виде (рассматривает, согласовывает и подписывает документы электронной подписью). Модуль «Подбор персонала» позволяет, он позволяет руководителю формировать заявки на подбор персонала, оценивать кандидата по резюме и интервью, согласовать цифровой оффер и принимать итоговое решение о найме. Также в РМР есть специальный раздел «Приемная руководителя», который позволяет своевременно реагировать на запросы и обращения от работников подразделения.

Цифровизация для HR-специалистов

В условиях кадрового дефицита на рынке труда, увеличения количества зон внимания HR и роста объема информации в развитии HR-экосистемы в РЖД отдают приоритет созданию комплексных решений, а также улучшению действующих сервисов за счет возможностей роботизации и искусственного интеллекта.

В частности, для рекрутинга это означает переход от ручного отбора к подходам управления на основе данных. Если изначально платформа «РЖД//Подбор» запускалась в компании для цифровизации полного цикла процесса подбора персонала (от поиска потенциальных кандидатов, рассмотрения заявок и резюме до учета собеседований с окончательными кандидатами и закрытием заявок найма), то теперь возможности платформы расширены за счет интеграции с корпоративной АТС. Роботизированная корпоративная АТС управляет обзвоном кандидатов и проводит первичные собеседования. Это нововведение позволяет в течение года принимать и обработать около 2 млн звонков от потенциальных соискателей. Алгоритмы помогают анализировать резюме, прогнозировать успешность кандидатов и планировать этапы собеседований.

Внедрение платформы «РЖД//Оценка» позволило администрировать и проводить цифровые ассесмент-центры. Еще один инструмент — платформа оценки — автоматизирует актуализацию системы профессиональных компетенций. В РЖД разработано 27 моделей профессиональных компетенций по различным направлениям деятельности. Наконец, в компании внедрена автоматизированная система управления учебными центрами, в которых проходят обучение рабочие (они составляют более 60% сотрудников ОАО «РЖД»).

Также в компании ведется активная работа над автоматизацией таких процессов, как адаптация новых сотрудников (внедрен чат-бот для поддержки новичков в первый год работы), удержание персонала (предложение внутренних вакансий), оптимизация процесса увольнения (создание автоматизированных процедур для обработки документов при увольнении).

Елена Новикова