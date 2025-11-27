Профориентация обретает практику

Все большее число крупных российских компаний стремятся максимально рано познакомить школьников с профильными для себя профессиями. Это в перспективе позволит им получить лояльных соискателей и справиться с дефицитом кадров. Примером такой работы может считаться Всероссийский конкурс детских инженерных изобретений «Инженеры транспорта», организованный ОАО «РЖД» и «Движением первых».

На фоне роста конкуренции за персонал крупные российские компании активно используют все возможные инструменты ранней профориентации, чтобы начать как можно раньше формировать кадровый резерв. Они проводят профориентационные уроки в школах, открывают профильные классы, организуют экскурсии на предприятия, предлагают пройти профдиагностику, а также выходят на федеральные площадки, где есть возможность усилить свои активности за счет сотрудничества с государством и привлечения экспертизы образовательных организаций. Все это призвано помочь школьникам увидеть реальную работу на производстве и сформировать осознанное отношение к выбору профессии. Кстати, по данным ВЦИОМа, среди школьников 14–17 лет 38% респондентов заявили, что готовы рассматривать рабочую профессию лично для себя. Школьники мотивируют такой выбор коротким сроком обучения и хорошими перспективами трудоустройства.

С профориентацией по инженерным специальностям все обстоит сложнее. Тут нужна более адресная работа, исходя из специфики обучения, отраслевых особенностей и противоречивых настроений потенциальных работников. По данным ВЦИОМа, доля тех, кто считает работу инженера престижной, за последний год снизилась с 72% до 64%. Хотя сегодня большинство молодежи считают профессию инженера интересной (73%) и востребованной (67%), однако о готовности осваивать инженерное дело заявляют только 46%. Такой глубокий разрыв объясняется определенными представлениями молодежи об инженерной науке: она требует не только глубоких знаний, но и таланта. Молодежь жалуется, что инженерные дисциплины сложно изучать.

Тем не менее на рынок выходят профориентационные проекты, которые готовы развенчивать стереотипы об инженерных профессиях в молодежной среде, поддерживать молодые таланты, вселять в них уверенность в своих силах. В этом году РЖД совместно с «Движением первых» завершила двухлетний цикл Всероссийского конкурса детских инженерных изобретений «Инженеры транспорта». Железнодорожники собственными силами реализовали все этапы проекта: от привлечения экспертов и партнеров, разработки заданий и оценки конкурсных работ до подготовки площадок и сопровождения участников. Конкурс стал самым масштабным профориентационным мероприятием РЖД: в нем приняли участие более 87 тыс. школьников из 89 регионов России.

Отправной точкой проекта стала инициатива самих школьников. Идея провести инженерный конкурс родилась среди учащихся РЖД лицея №7 Новокузнецка, это предложение юные железнодорожники высказали на IV Съезде железнодорожников, где инициативу поддержал глава государства.

«Мы ставили перед собой амбициозную задачу — вовлечь в конкурс максимальное количество школьников, которые видят себя в будущем инженерами,— отметил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Саратов.— Мы хотели дать каждому желающему возможность приобщиться к науке и современным технологиям, а также познакомить подростков с работой транспортной отрасли. Исходя из этого формировались и архитектура конкурса, и конкурсные задания».

Архитектура конкурса

Чтобы привлечь максимально широкий круг участников, было подготовлено два трека: инженерный (для школьников 13–17 лет) и креативный (для школьников 9–17 лет). В инженерном направлении ребята должны были спроектировать и собрать прототип робота или создать приложение, направленное на решение актуальных для РЖД задач: от обеспечения безопасности до сопровождения пассажиров.

Юным инженерам компания предложила задания по шести тематическим направлениям, которые отражают ключевые производственные процессы железнодорожной отрасли: от обеспечения безопасности перевозок, логистики и пассажирских сервисов до использования альтернативной энергетики, высокоскоростных перевозок и применения роботов. Участники инженерного направления могли объединяться в команды, чтобы работать над решением отраслевых задач и доводить свои проекты до стадии прототипов.

Задания креативного направления были направлены на раскрытие творческих способностей, но тематически они также были связаны с железной дорогой. Например, нужно было разработать концепцию формы для работников пассажирского комплекса, продумать дизайн вокзалов, предложить новые туристические маршруты или разработать игры и приложения, которые разнообразят досуг пассажиров.

Работы участников оценивали эксперты транспортной отрасли (работники РЖД, отраслевых вузов, технопарков «Кванториум»). Оценка учитывала анализ существующих решений, безопасность устройства или приложения, его технические характеристики (быстродействие, качество программного кода, точность работы системы, интерфейс и т. д.), а также экономическое обоснование и оригинальность решения.

Механизм реализации

Конкурс проходил в несколько шагов: сначала состоялись отборочные региональный и федеральный этапы. Финальные испытания были проведены в Екатеринбурге на двух площадках — в кампусе Уральского федерального университета и на Свердловской детской железной дороге. В финале приняли участие 354 участника, среди которых 269 детей (из них 28 учащихся РЖД лицеев и детских железных дорог (ДЖД) и 85 наставников.

Финал конкурса выявил 87 победителей и призеров. Призовой фонд — денежные призы (до 1 млн руб. за первое место), сертификаты на обучение, путешествие по стране на «Поезде мечты от РЖД», ноутбуки и планшеты, а также направления на целевое обучение.

При реализации конкурса РЖД опиралась в первую очередь на свою образовательную инфраструктуру — доработка конкурсных заданий проходила в технопарках «Кванториум». Кроме того, учитывался профориентационный опыт, накопленный на федеральных площадках, где традиционно присутствуют кейсы компании («Сириус», «Большая перемена», «Билет в будущее» и другие).

Подготовка конкурса заняла несколько месяцев. В команду организаторов вошли представители Министерства просвещения и «Движения первых». В проект привлекли более 200 экспертов — они разрабатывали задания, а также оценивали работы участников и консультировали их на всех этапах конкурса.

В РЖД пользовались любой возможностью, чтобы рассказать школьникам о конкурсе: открыли горячую линию, задействовали все доступные каналы коммуникации: от соцсетей до федеральных образовательных проектов. Например, в сентябре 2024 года РЖД провела во всех школах страны внеурочное занятие «Дорогами России», на котором также рассказала о конкурсе. А официальный старт конкурса состоялся на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Инженеров ждут в РЖД

Как рассказали в Департаменте управления персоналом ОАО «РЖД», компания проанализировала итоги проведения первого конкурса, а также все отзывы участников и их наставников. Все это будет учтено при доработке проекта. В компании планируют, что конкурс будет регулярным, а его победители смогут реализовать себя в РЖД.

«Конечно, ребята будут самостоятельно выстраивать свою профессиональную карьеру, исходя из своих интересов и возможностей,— отметил заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Александр Збарский.— Но наша компания должна сделать все, чтобы их удержать в транспортной отрасли». В частности, сейчас в компании ведется техническая доработка и апробация проектов первых победителей на базе подразделений функциональных заказчиков. Все победители конкурса включены в базу данных профориентационных мероприятий. Также победителям и призерам, учащимся в 11-м классе, предложено обучение как в отраслевых образовательных организациях, так и в других ведущих вузах России с заключением целевого договора.

Как отмечают в РЖД, проведение такого масштабного конкурса позволяет решать компании стратегические задачи в продвижении бренда РЖД как работодателя среди целевой аудитории. «На примере реальных задач, стоящих перед компанией, мы вместе с партнерами показали школьникам, чем сегодня живут "Российские железные дороги". Нам есть чем заинтересовать будущих инженеров, у нас много масштабных проектов — это и цифровизация производственных процессов, и запуск ВСМ, и квантовые технологии. Важно, что у ребят в итоге сложилось понимание, что их знания, навыки и устремления востребованы и они всегда смогут найти поддержку в нашей компании»,— отмечают в РЖД.

Анастасия Воробьева