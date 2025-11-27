Карьерный вызов

Подготовка квалифицированных рабочих кадров остается в фокусе внимания крупнейших производственных компаний. Акцент ставится на инструментах, позволяющих, с одной стороны, поддерживать непрерывное развитие работника, а с другой — имеющих сильный вовлекающий потенциал и мотивирующих на демонстрацию личных достижений. Так, например, проект Чемпионат профессионалов ОАО «РЖД» охватил более 28 тыс. железнодорожников по всей стране.

В ОАО «РЖД» доля представителей массовых профессий превышает 64% от численности штата. Обучение рабочих проводится на базе 71 учебного центра по всей стране: здесь каждый желающий может бесплатно освоить любую из более чем 100 железнодорожных профессий, повысить квалификацию или пройти обязательное обучение. Работники компании развивают профессиональные и управленческие компетенции на базе отраслевых вузов железнодорожного транспорта и в Корпоративном университете РЖД. При этом компания на системной основе использует ряд дополнительных масштабных инструментов, направленных на непрерывное совершенствование профессиональных компетенций работников. В их числе: профессиональное наставничество в сфере труда, проект «Час знаний» (каждому работнику выделяется час рабочего времени в месяц на дистанционное изучение материала, который необходимо знать для выполнения трудовых обязанностей), а также Чемпионат профессионалов, который компания развивает с 2020 года.

Крупнейшее отраслевое соревнование

Сегодня Чемпионат профессионалов ОАО «РЖД» — это крупнейшее отраслевое мероприятие, направленное на выявление лучших профессионалов своего дела. Формат соревнований включает отборочные этапы в регионах в течение года и общесетевой финал на следующий год.

В разработку конкурсных заданий Чемпионата вовлечены ключевые производственные вертикали РЖД. Задания формируются на основе задач из реальной железнодорожной практики. Это дает работникам возможность проверить свои практические навыки в сложных и нестандартных производственных ситуациях, отработать реальные производственные процессы, а также заявить о себе как о профессионале своего дела. Сами работники высоко оценивают сложность заданий. Все задания выполняются в ограниченное время под наблюдением обученных экспертов, это обеспечивает прозрачность оценки по объективным критериям.

Например, машинисты должны показать, как они принимают локомотивы, выявляют и устраняют неисправности, выполняют маневры и управляют поездом. Особое внимание уделяется точности остановок, плавности операций и быстрому реагированию на нештатные ситуации. Эти соревнования проводятся на действующей железнодорожной инфраструктуре, на них царит состязательная атмосфера и всегда есть определенный элемент зрелищности — так, например, десятки железнодорожников, замерев, могут следить за действиями коллеги-машиниста, удастся ли тому остановить локомотив точно на линии знака «Остановка первого вагона» или с пересечением этой линии сработает сигнальная петарда. Счет идет буквально на сантиметры!

Чемпионат профессионалов ОАО «РЖД» вырос из конкурсов профессионального мастерства. «Идея заключалась в том, чтобы на основании накопленного в отрасли опыта и лучших мировых практик создать единый стандарт проведения соревнований как практикоориентированного обучения,— отмечает заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Саратов.— Это позволяет нам, с одной стороны, развивать профессионализм работников, чтобы обеспечивать необходимый уровень безопасности перевозок пассажиров и грузов, а с другой — повышать престиж железнодорожных профессий».

Чемпионом может стать каждый

За последний год чемпионское движение в РЖД заметно расширилось. В нем участвуют не только представители ОАО «РЖД», но и работники дочерних обществ, входящих в холдинг «РЖД», а также железнодорожники Новороссии и Крыма. Если раньше в соревнованиях участвовали представители 65 профессий, то сегодня уже 140, а количество конкурсных направлений выросло с 40 до 60.

В этом году в Екатеринбурге состоялся уже второй финал Чемпионата профессионалов РЖД, он по праву вошел в число крупнейших корпоративных конкурсов профессионального мастерства — в нем приняли участие более 3 тыс. представителей массовых профессий. Кроме того, впервые в корпоративном Чемпионате участвовали железнодорожники из зарубежных стран — это представители Белоруссии, Армении и Казахстана.

Финал Чемпионата — это своего рода олимпиада для железнодорожников, здесь встречаются лучшие из лучших. В этом году для сопровождения Чемпионата в качестве волонтеров были задействованы более 300 работников компании. Добровольцы трудились за инфостойками, отвечали за навигацию и сопровождение, помогали с организацией размещения, питания, аккредитацией участников мероприятия, следили за безопасностью.

Работник видит перспективы

Рост популярности чемпионатного движения во многом объясняется тем, что соревнования нужны самим работникам. Участники признаются, что Чемпионат помогает им расти профессионально, открывает дополнительные возможности для карьерного роста и, конечно же, дарит неповторимые эмоции и дает возможность почувствовать себя частью большой команды.

«Для победы в финале потребовалось не просто подтвердить свой практический опыт, накопленный за годы работы, но и серьезно углубить теоретические знания. Были этапы, где приходилось использовать не только знания и точность, но и смекалку, логику, умение нестандартно мыслить и принимать решения на месте. Это делало участие в конкурсе по-настоящему интересным и даже азартным. Каждый этап был как проверка на прочность и профессиональную зрелость, а победа открывает дополнительные возможности для развития, например участие в наставничестве»,— признается победитель конкурсного направления «Техническое обслуживание пассажирских вагонов в пути следования поезда» Владимир Ляшенко, поездной электромеханик вагонного участка Новокузнецк Западно-Сибирского филиала АО «ФПК».

Статус участника, эксперта или победителя финала Чемпионата — определенный знак качества в компании. Это значит, что работник не только профессионал своего дела, но и активный, интересующийся, не боится сложных задач и вызовов. Как сообщили в Департаменте управления персоналом ОАО «РЖД», по итогам Чемпионата лучшие работники награждаются грамотами и медалями, получают денежную премию, примерно четверть всех победителей и экспертов включаются в кадровый резерв и получают продвижение по службе. Также среди его участников значительно ниже текучесть персонала.

Инструмент системного развития

В ОАО «РЖД» Чемпионат профессионалов рассматривают как инструмент системного развития. Чемпионат стал важной площадкой для обмена опытом, расширения профессионального кругозора и демонстрации современных технологических решений. Участие в соревнованиях позволяет работникам не только отрабатывать профессиональные навыки, но и осваивать новейшие технологии, которые компания использует в своих ключевых производственных проектах, таких как внедрение цифровых сервисов, развитие Восточного полигона, подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, строительство ВСМ Москва—Санкт-Петербург.

Также Чемпионат вносит свой вклад в формирование профессионального сообщества. Подготовка конкурсной документации и проведение соревнований уже собрали вокруг себя сотни заинтересованных лиц — это люди, которые обмениваются опытом, поддерживают друг друга, а также растят новое поколение железнодорожников.

Кроме того, важен вклад чемпионатного движения в повышение престижа, значимости и привлекательности рабочих профессий. Это основа для долгосрочного стабильного развития отрасли. «Работники испытывают большую гордость и за свою профессию, и за свой профессиональный выбор, когда их достижения признаются и чествуются коллегами и всей компанией»,— отмечает заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Мария Савина.

Подготовка к масштабированию

За четыре года Чемпионат стал одним из самых масштабных проектов в сфере обучения персонала, развитие которого требует высокого уровня экспертизы организаторов и привлечения ресурсов. В частности, создана нормативная база для проведения соревнований, выстроена подготовка экспертов. Методика оценки конкурсных заданий учитывает модели профессиональных компетенций компании. В этом году в РЖД была запущена в промышленную эксплуатацию собственная онлайн-платформа, позволяющая качественно спланировать мероприятие, сформировать индивидуальное расписание каждого участника и в режиме реального времени проводить оценку конкурсантов.

В октябре стартовала подготовка к отборочным региональным соревнованиям, которые пройдут по всей сети железных дорог в 2026 году. В РЖД ожидают, что чемпионатное движение еще теснее будет связано с актуальной производственной повесткой компании и соответствующими целями развития персонала. Так, предусматривается, что теперь все заявки подразделений на включение конкурсных направлений в программу Чемпионата проходят аккредитацию у курирующих заместителей генерального директора компании. Она поможет убедиться, что Чемпионат соответствует производственным реалиям, оценить методическую проработку и востребованность тех или иных профессиональных навыков. «Это важный этап: он позволит сделать следующий Чемпионат еще более прикладным, современным и полезным для развития сотрудников холдинга»,— отметил начальник Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Евгений Браулов.

Елена Новикова