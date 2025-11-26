Григоренко: школы смогут использовать биометрию вместо пропусков

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что школам предоставят возможность использовать биометрию в качестве пропускной системы на территорию учреждений. Соответствующий проект планируется внести в Госдуму. Слова вице-премьера на правительственном часу в Совфеде приводит «РИА Новости».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Григоренко пояснил, что биометрия станет альтернативой картам и пропускам. По его словам, в отличие от пропуска биометрию «нельзя потерять» или передать постороннему. С помощью нового механизма власти намерены сделать учебные заведения более безопасными и упростить мониторинг посещаемости.

Сейчас такая система тестируется в Татарстане. Вице-премьер назвал пилотный проект эффективным.

Полина Мотызлевская